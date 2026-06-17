'La fiesta vigilada' de Leandro Feal

Lugar: Virreina Centre de la Imatge, en el Palau de la Virreina, en plena La Rambla 99, 08002 Barcelona Fecha de inicio: 18-06-2026, 7:00 p.m. Fecha de fin: 18-06-2026, 9:00 p.m.

Barcelona/Este jueves 18 de junio, La Virreina Centre de la Imatge en Barcelona acogerá la presentación de La fiesta vigilada, la más reciente propuesta audiovisual del destacado fotógrafo cubano Leandro Feal (La Habana, 1986). La obra se sumerge en las complejas dinámicas de la Cuba contemporánea y explora el cruce entre la celebración, la ocupación del espacio público y los mecanismos de vigilancia y el control estatal.

A partir de un archivo documental que ha construido durante años, Feal retrata los rituales festivos de las nuevas generaciones en la Isla. En su lente, la fiesta se convierte en un territorio en disputa: un oasis de disfrute donde, al mismo tiempo, se manifiesta la constante tensión con el control político y social.

Este proyecto de Feal conecta de manera profunda con la realidad cubana de los últimos años, un contexto marcado por la represión, la censura de la creación independiente y el encarcelamiento de figuras clave del arte y el activismo en la Isla, como el artista visual Luis Manuel Otero Alcántara.

Leandro Feal es reconocido por capturar las transformaciones urbanas y las pulsiones culturales de su generación en Cuba, y cuenta con una sólida trayectoria internacional. Ganador del prestigioso premio Festival OFF de PHotoEspaña 2024 por su muestra Green Havana (Galería El Apartamento, Madrid).

Sus piezas integran prestigiosas instituciones globales como el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA), la Cisneros Fontanals Art Foundation (CIFO), The Modern Form Collection (Reino Unido) y la Fundación Coppel (México).

Al finalizar la proyección, se realizará un conversatorio que enriquecerá el debate en torno a la obra. Junto al autor, participarán: Magaly Espinosa, reconocida crítica de arte y ensayista y Antonio José Ponte, escritor y autor del emblemático libro La fiesta vigilada.