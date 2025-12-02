El espectáculo conmemora las dos décadas de trayectoria de A Compás Flamenco, proyecto que promueve la danza y la música flamenca en la Isla.

La Habana/Flamencuba regresa a los escenarios de La Habana con una gala especial que reúne la fuerza, el duende y las raíces del flamenco fusionadas con la impronta cubana. El espectáculo conmemora las dos décadas de trayectoria de A Compás Flamenco, proyecto sociocultural que durante años ha promovido la danza y la música flamenca en la Isla.

Según la prensa artística, esta función única —programada para la tarde del sábado 6 de diciembre en la Sala Covarrubias del Teatro Nacional— busca rendir tributo al flamenco como patrimonio inmaterial de la humanidad y festejar su historia en Cuba, poniendo en escena una selección de bailes, palmas, cante y guitarra que prometen transportar al público a un viaje de intensidad y emoción. ￼

Las entradas estarán disponibles en la taquilla del Teatro Nacional desde el martes 2 de diciembre, en horario de 1:00 p.m. a 6:00 p.m. El mismo día de la función, la venta se extenderá hasta 30 minutos después del inicio, en la medida de la disponibilidad. ￼

Este evento representa una de las citas más importantes de la temporada de danza cubana, uniendo generaciones de intérpretes y públicos bajo el legado de una compañía cuyo nombre ya es sinónimo de entrega artística y pasión por el flamenco.