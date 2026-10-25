Flavio Garciandía presenta en París su exposición individual, ‘Breton at the Frontier’

París/El artista cubano Flavio Garciandía presenta Breton at the Frontier, su primera exposición individual en París, organizada por Espace Brownstone en colaboración con la galería suiza Mai 36. La muestra reúne obras realizadas durante las últimas tres décadas y propone un recorrido por el universo creativo de una de las figuras fundamentales de la renovación del arte cubano contemporáneo.

El título alude al poeta y teórico surrealista francés André Breton y continúa uno de los juegos habituales de Garciandía: inventar situaciones que nunca ocurrieron y convertirlas en referencias artísticas. En sus pinturas aparecen encuentros imaginarios con figuras como Brice Marden, Barnett Newman, John Baldessari o Yves Klein. Siguiendo la tradición de Marcel Duchamp, el artista utiliza los títulos como parte esencial de las obras, estableciendo un diálogo irónico entre la historia del arte occidental y la cultura latinoamericana.

Nacido en Caibarién en 1954 y residente en México desde hace más de tres décadas, Garciandía fue uno de los protagonistas de Volumen Uno (1981), exposición que marcó un punto de inflexión en las artes visuales de la Isla. Participó en la fundación de la Bienal de La Habana y desarrolló una importante labor docente en el Instituto Superior de Arte, donde contribuyó a renovar la enseñanza de la pintura.

Su trayectoria ha transitado por el hiperrealismo, la abstracción y el arte conceptual, sin renunciar nunca al humor y la provocación.

Su trayectoria ha transitado por el hiperrealismo, la abstracción y el arte conceptual, sin renunciar nunca al humor y la provocación. El propio artista ha denominado “Nueva Abstracción Tropical” a una parte de su producción, caracterizada por la apropiación de lenguajes de las vanguardias internacionales, el empleo de colores intensos y la incorporación de elementos kitsch, como los cisnes que recuerdan las ornamentaciones arquitectónicas de su ciudad natal.

Entre sus investigaciones más recientes figura la llamada “línea Parkinson”, un procedimiento pictórico basado en trazos rápidos y quebrados que desarrolló después de recibir ese diagnóstico. Garciandía ha convertido así una circunstancia personal en otro recurso de experimentación formal.

La exposición parisina coincide con Autorretrato no autorizado, la primera retrospectiva dedicada al artista fuera de Cuba, inaugurada en septiembre en el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey, México. Ambas muestras ofrecen una oportunidad para acercarse a una obra que, durante más de cinco décadas, ha cuestionado las convenciones estéticas y las jerarquías culturales mediante la ironía, la apropiación y la libertad creativa.