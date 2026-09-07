Flavio Garciandía presenta en Monterrey ‘Autorretrato no autorizado’

La exposición recorre distintas etapas de la producción del creador y los variados temas que ha abordado en su arte.

Monterrey/El artista cubano Flavio Garciandía protagoniza en el Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey (MARCO) la exposición Autorretrato no autorizado, una amplia revisión de su trayectoria bajo la curaduría de Tobias Ostrander. La institución confirma que la muestra estará abierta del 25 de septiembre de 2026 al 18 de abril de 2027.

La exposición recorre distintas etapas de la producción del creador, desde sus primeras pinturas hiperrealistas hasta instalaciones relacionadas con el kitsch caribeño, además de libros-objeto y una extensa selección de pinturas. Las piezas muestran el diálogo irónico que Garciandía ha establecido entre elementos de las culturas latinoamericanas y figuras y tendencias centrales del arte occidental, con referencias a artistas como Mark Rothko, Willem de Kooning, Robert Ryman y Ad Reinhardt.

Nacido en Caibarién, Cuba, en 1954, Garciandía es una figura fundamental del llamado Nuevo Arte Cubano y de la renovación artística que comenzó en la Isla a finales de los años 70 y principios de los 80. Su obra ha transitado del fotorrealismo y el conceptualismo a la apropiación, la abstracción y la parodia de los códigos de la historia del arte. MARCO destaca especialmente su papel en aquella vanguardia cubana, que desafió las rígidas políticas culturales asociadas al realismo socialista y buscó desarrollar una mirada crítica sobre la cultura occidental.

La muestra tiene además una relación especial con Monterrey. Garciandía vivió durante más de una década en esa ciudad mexicana, donde desarrolló tanto su práctica artística como una importante labor intelectual y docente que, según el museo, dejó una profunda huella en la comunidad artística local. Autorretrato no autorizado se concentra especialmente en la producción de las últimas tres décadas y en la manera en que el creador ha confrontado, desde la ironía, los grandes relatos del arte occidental con la experiencia latinoamericana.

El MARCO, inaugurado en 1991 y ubicado junto a la Macroplaza de Monterrey, es uno de los principales espacios dedicados al arte contemporáneo en el norte de México. Su edificio fue diseñado por el arquitecto mexicano Ricardo Legorreta. La exposición de Garciandía es una producción del propio museo y cuenta con financiamiento del programa mexicano EFIARTES.

Horario: martes y de jueves a domingo, de 10:00 am a 6:00 pm; miércoles, de 10:00 am a 8:00 pm.