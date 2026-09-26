‘Form, Line, and the Language of Sculpture’, de Roberto Estopiñán

Nueva Jersey/El escultor, dibujante y grabador cubano Roberto Estopiñán (1921-2015) vuelve al centro de atención con Form, Line, and the Language of Sculpture (Forma, línea y el lenguaje de la escultura), una exposición concebida como homenaje a su trayectoria. Curada por Vicky Romay, la muestra reúne una selección de obras que permite recorrer algunas de sus principales preocupaciones: la forma, el volumen, la línea y, especialmente, la representación y transformación del cuerpo humano.

Estopiñán fue uno de los pioneros de la escultura moderna cubana y latinoamericana. Formado desde muy joven en la Academia de San Alejandro, tuvo como maestro a Juan José Sicre, de quien fue también asistente. Durante la década de 1950 desarrolló una obra que transitó entre la figuración y la abstracción y experimentó con maderas cubanas, yeso y metales soldados. Sus viajes a México y Europa lo pusieron además en contacto con la obra de artistas como Francisco Zúñiga, Henry Moore y Marino Marini.

Uno de los momentos decisivos de su carrera llegó en 1953, cuando fue el único representante latinoamericano que alcanzó la fase final del concurso internacional para un Monumento al Preso Político Desconocido, organizado en torno a la Tate Gallery de Londres. Tras establecerse en Nueva York en 1961, el tema del prisionero político adquirió especial fuerza en sus esculturas, dibujos y grabados, junto a guerreros y crucifixiones. Con el paso de las décadas, su lenguaje evolucionó hacia formas más depuradas y orgánicas, y desde los años 80 el torso femenino se convirtió en uno de sus motivos más reconocibles.

La presencia de Estopiñán en Nueva Jersey tiene, además, antecedentes significativos. En 1992 participó en 3 Hispanic-American Masters, junto a Darío Suro y Juan Sánchez, en el Montclair Art Museum, y en 1996 el Jersey City Museum presentó Roberto Estopiñán: 5 Decades of Prints, dedicada a cinco décadas de su obra gráfica.

Su trabajo forma parte de importantes colecciones estadounidenses. El ⁠Museum of Modern Art (MoMA) conserva obras suyas relacionadas con la figura del prisionero, mientras que el ⁠Smithsonian American Art Museum lo incluye entre sus artistas y los Archives of American Art conservan documentación sobre su trayectoria profesional entre 1967 y 2013.