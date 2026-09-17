La Habana/El artista cubano Lázaro A. Saavedra presenta La forma del error. Entre lo tallado, lo transmitido y lo registrado, una exposición que reúne obras realizadas durante distintos períodos y técnicas —pintura, dibujo, instalación y video— para explorar la repetición, la copia, el archivo y, especialmente, esos errores y variaciones que terminan produciendo nuevas formas. La muestra parte de una idea expresada por el propio creador: “no hay imagen aislada”; cada una arrastra referencias, repeticiones y transformaciones anteriores.

Entre las piezas figura Yo no soy abstracto (2025-2026), nacida de un pequeño garabato espontáneo que Saavedra traslada a un lienzo de gran formato mediante una minuciosa acumulación de trazos de plumilla. Lo que inicialmente parece un gesto rápido y caótico se convierte, visto de cerca, en una construcción paciente y calculada. También se exhibe El síndrome del miembro fantasma o La anatomía de una convalecencia, instalación realizada con lienzo, bastidor, moldura y carboncillo, además de un amplio conjunto de dibujos a plumilla.

Otro núcleo importante corresponde a la serie Epitafios, en la que Saavedra utiliza óleo para simular superficies de mármol sobre las que aparecen inscripciones cargadas de su habitual humor ácido. La aparente solidez de una lápida es, en realidad, una ilusión pictórica: aquello que parece tallado está pintado, convirtiendo también la permanencia en una ficción. La exposición incluye asimismo Registrar produce forma, una instalación construida con pruebas de color, ensayos de plumillas y otros materiales acumulados entre 2009 y 2025.

La muestra se adentra además en las variaciones producidas durante la reproducción de imágenes. En obras relacionadas con las cartas del tarot, Saavedra rastrea pequeñas modificaciones surgidas al copiar y transmitir una misma representación: cascos de un caballo que desaparecen, elementos que cambian de forma o atributos que se transforman de una edición a otra. El error deja entonces de entenderse simplemente como fallo y se convierte en mecanismo capaz de generar una nueva imagen.

Nacido en La Habana en 1964, Lázaro Saavedra es una de las figuras centrales del arte cubano surgido en la década de 1980. Su producción ha recurrido de manera constante al humor, la ironía, el comentario social y la reflexión sobre los propios mecanismos del arte. En La forma del error, esa larga investigación vuelve sobre una pregunta que atraviesa buena parte de su trabajo: qué ocurre cuando una imagen se repite, se altera, se transmite y termina adquiriendo un significado distinto.

La exposición permanece abierta hasta el 9 de octubre en la sede habanera de ⁠El Apartamento.