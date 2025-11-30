‘Formas de memoria y reescritura’
Lugar: Mahara+Co Gallery, 224 NW 71st St, Miami, FL 33150, Estados Unidos.
Fecha de inicio: 30-11-2025, 11:00 a.m.
Fecha de fin: 03-01-2026, 4:00 p.m.
Miami/La galería Mahara+Co abre el domingo 30 de noviembre una nueva exposición colectiva titulada Formas de memoria y reescritura. La inauguración tendrá lugar de 11:00 a.m. a 4:00 p.m., como parte del programa Progressive Art Brunch durante la Semana del Arte de Miami 2025. Esta muestra reúne a diez artistas que exploran la memoria como un proceso vivo, mutable, entendido no como archivo inerte sino como un territorio en transformación donde materiales, gestos y palabras se entrelazan para reescribir lo vivido. ￼
La exposición incluye las obras de los creadores cubanos Salua Ares, Rafael Doménech, Iván Perara y Amanda Linares, junto a Yessica Gispert (cubanoamericana), Karlo Andrei Ibarra (Puerto Rico), Augusta Lecaros (Perú), Pablo Matute (Honduras), Marisa Tellería (Nicaragua) y Yiyo Tirado (Puerto Rico). Cada uno aporta una perspectiva singular: algunos se aproximan a la memoria como traza o huella del pasado; otros trabajan en la reconfiguración material del recuerdo, transformando fragmentos, objetos o materiales urbanos en nuevas narrativas. Las piezas abordan temáticas como desplazamiento, identidad, memoria histórica, fragilidad, materialidad, herencia cultural y resistencia simbólica. ￼
Formas de memoria y reescritura invita a los visitantes a considerar la memoria no como nostalgia sino como un acto de imaginación, resistencia y re-creación constante. La exposición permanecerá abierta hasta el 3 de enero de 2026, ofreciendo una ventana de varias semanas para que público local, migrante o visitante explore estos juegos de memoria, materia y tiempo.