Foro en Washington analiza la penetración de la inteligencia cubana en EE UU

El encuentro abordará las prioridades, métodos y operaciones de los servicios de inteligencia de La Habana, así como sus redes y actividades de penetración en Estados Unidos

Washington/El Centro Adam Smith de la Universidad Internacional de Florida (FIU), en colaboración con Cuba Archive y con el apoyo de la Foundation for Human Rights in Cuba, organiza en Washington D.C. el foro The Enemy Within: Cuban Intelligence Penetration in the United States (El enemigo interno: la penetración de la inteligencia cubana en Estados Unidos).

El encuentro abordará las prioridades, métodos y operaciones de los servicios de inteligencia de La Habana, así como sus redes y actividades de penetración en Estados Unidos. Los organizadores anuncian testimonios de antiguos integrantes de las estructuras de inteligencia cubanas y de especialistas estadounidenses que han investigado durante años estas operaciones. evento.pdf

La periodista Helen Aguirre Ferré, directora de programas del Adam Smith Center, moderará el foro. Entre los participantes estarán José Cohen y Enrique García, ambos ex oficiales de la Dirección de Inteligencia de Cuba, y Alcibíades Hidalgo, antiguo jefe de gabinete de Raúl Castro y ex embajador cubano ante Naciones Unidas, quien intervendrá por video. Sus presentaciones serán en español, con interpretación simultánea al inglés.

El programa incluye además un panel sobre contrainteligencia del FBI, con Stuart Hoyt, agente especial retirado que dirigió numerosas operaciones contra redes de espionaje cubanas, y Pete Lapp, ex agente especial del FBI que participó en la captura y interrogatorio de la ex funcionaria del Pentágono Ana Belén Montes, condenada por espiar para el Gobierno cubano.

La penetración en el ámbito académico, las redes estadounidenses y la influencia internacional serán otros de los asuntos tratados, con intervenciones de María Werlau, directora ejecutiva de Cuba Archive, y Gelet Martínez, directora ejecutiva de ADN Cuba. Al finalizar las presentaciones habrá una sesión de preguntas y respuestas.

Entrada: Gratuita, con inscripción previa. Aforo limitado.

Inscripción: dc.fiu.edu/cubadesk.