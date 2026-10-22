La fotógrafa cubana Damaris Betancourt reflexiona en París sobre identidad y memoria

Durante la conversación, Betancourt presentará una selección de fotografías tomadas en Cuba y compartirá sus reflexiones sobre la experiencia migratoria.

París/La fotógrafa cubano-suiza Damaris Betancourt protagonizará un encuentro dedicado a la identidad, la memoria y las representaciones contemporáneas de Cuba en Espace MVG, un espacio cultural parisino especializado en fotografía. La conversación forma parte del programa de actividades de la exposición Our Men in Havana, que reúne imágenes de la Isla realizadas por los fotógrafos Michael von Graffenried, Emanuel Bovet y Luc Chessex.

Nacida en La Habana en 1970, Betancourt comenzó a estudiar Derecho en la Universidad de La Habana en 1988, antes de orientar su carrera hacia el periodismo. Su conocimiento del alemán le permitió colaborar con fotógrafos y documentalistas suizos que viajaron a Cuba tras la caída del Muro de Berlín y el derrumbe del bloque socialista. Aquellas experiencias despertaron su interés por la fotografía, que terminaría convirtiéndose en su principal medio de expresión artística.

En 1993 viajó a Zúrich para participar en el documental Ricardo, Miriam and Fidel, del realizador suizo Christian Frei. Desde entonces ha desarrollado una trayectoria vinculada al cine documental, el periodismo y la fotografía, con imágenes publicadas durante más de tres décadas en medios suizos e internacionales. Residente en Zúrich, forma parte del colectivo fotográfico Purple Eye.

Durante la conversación, Betancourt presentará una selección de fotografías tomadas en Cuba y compartirá sus reflexiones sobre la experiencia migratoria, la identidad y las distintas maneras de representar la realidad cubana. Su mirada, marcada por la experiencia de haber nacido en la Isla y desarrollado buena parte de su carrera en Europa, permitirá contrastar la perspectiva de una creadora cubana con la de los fotógrafos extranjeros participantes en la exposición.

Our Men in Havana, comisariada por Natasha Guy, reúne fotografías realizadas en diferentes momentos de la historia reciente de Cuba. Su título alude a la novela Our Man in Havana, publicada por Graham Greene en 1958, y propone una reflexión sobre el fotógrafo como observador e intérprete de una realidad ajena.

La exposición, abierta hasta el 12 de diciembre, incluye obras de Luc Chessex, fotógrafo suizo que vivió en Cuba entre 1961 y 1975 y trabajó para publicaciones como Cuba Internacional y la agencia Prensa Latina, junto a imágenes de Michael von Graffenried y Emanuel Bovet.

La conversación se desarrollará en español, con traducción simultánea al francés. La participación requiere inscripción previa.

Inscripciones: ⁠Conversación con Damaris Betancourt: Cuba, identidad y representación.