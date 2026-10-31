La fotografía contemporánea matancera protagoniza la exposición ‘Tumbao’ en El Fortín

La muestra colectiva Tumbao presenta diversas miradas sobre la realidad cubana y forma parte del circuito de galerías de FotoCanímar.

Matanzas/La exposición colectiva Tumbao. Fotografía contemporánea matancera reúne en el espacio cultural El Fortín diversas miradas sobre la realidad cubana, como parte del Circuito de Galerías y Espacios Alternativos del Festival y Coloquio Internacional de Fotografía FotoCanímar 2026.

La muestra propone un recorrido por distintas maneras de vivir, recordar e interpretar el entorno, a través de imágenes que revelan contradicciones, permanencias y transformaciones de la sociedad. El conjunto permite apreciar la diversidad de enfoques y preocupaciones de los fotógrafos contemporáneos de Matanzas.

Entre los participantes figura Denny Santana Torres, quien presenta Los dos Lázaros, un proyecto fotográfico todavía en desarrollo que aborda la vida en los solares cubanos. El artista destacó la oportunidad de compartir experiencias y establecer un diálogo con otros creadores dentro del festival.

El Fortín, espacio asociado durante años al trabajo del artista, diseñador y editor Rolando Estévez Jordán, fue reinaugurado en mayo de 2026 bajo la gestión del Consejo Provincial de las Artes Plásticas. Su incorporación al circuito expositivo de FotoCanímar contribuye a recuperar un lugar significativo para la creación cultural matancera.

La segunda edición de FotoCanímar reúne a 95 artistas e invitados y desarrolla una programación de exposiciones, talleres, conferencias e intercambios profesionales. El festival, que concluye el 1 de noviembre, tiene entre sus objetivos fortalecer los vínculos entre fotógrafos cubanos y extranjeros y promover la reflexión sobre la realidad contemporánea a través de la imagen.