La Fototeca de Cuba inaugura su nueva sede con 'La realidad es otra cosa'

La muestra propone un recorrido por la diversidad de miradas, lenguajes y experimentaciones que han marcado la fotografía nacional.

La Habana/La Fototeca de Cuba inaugura un nuevo espacio expositivo en Miramar con La realidad es otra cosa, una muestra colectiva que reúne obras de distintas generaciones de fotógrafos cubanos y propone un recorrido por la diversidad de miradas, lenguajes y experimentaciones que han marcado la fotografía nacional.

La exposición, con curaduría de Claudia Arcos, incluye trabajos de José Manuel Acosta, Ernesto Ocaña, Moisés Hernández, Emilio García G., Abelardo Rodríguez Ante, Enrique de la Uz, Gilda Pérez, Marta María Pérez, Alfredo Sarabia Domínguez, Lissette Solórzano, René Peña, Eduardo Muñoz Ordoqui, Juan Carlos Alom, Manuel Piña, Cirenaica Moreira, Reinaldo Echemendía Cid, Ricardo Miguel Hernández, Manuel Almenares, Lisandra Álvarez y Eldy Ortiz, además de una selección de fotografía vernácula.

El programa comprende también la proyección de películas de 16 milímetros realizadas durante el taller Fotografía en movimiento. Mujeres con la cámara, impartido por Juan Carlos Alom y Aimara Fernández entre marzo y abril de 2019. La iniciativa recupera experiencias de creación audiovisual en soporte analógico y amplía el diálogo entre fotografía fija e imagen en movimiento.

La apertura forma parte de NovFoto 2026 y marca una nueva etapa para una institución dedicada a la conservación, investigación y promoción de la fotografía cubana.

Su sede histórica, situada en Mercaderes 307, junto a la Plaza Vieja, presenta desde hace años un visible deterioro constructivo. En un recorrido realizado a finales de octubre, 14ymedio constató que el edificio permanecía apuntalado desde hacía más de cinco años, con gruesas estructuras de madera sosteniendo el portal. El traslado a Miramar coincide así con la prolongada situación de precariedad de uno de los inmuebles culturales del casco histórico habanero.