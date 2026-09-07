Venecia/El Centro Cultural Candiani de Mestre acoge la jornada político-cultural y artística Fragmentos de Libertad: Colores, Formas y Palabras desde el Corazón de Cuba, enmarcada en la programación institucional "Le Città in Festa" del Ayuntamiento de Venecia. La iniciativa ofrece un espacio de análisis, testimonio y diálogo centrado en los derechos humanos, la libertad de expresión y la memoria histórica de la Isla.

El programa abarca artes visuales con una exposición de pintura de Naylé González Mederos sobre la espiritualidad afrocubana y la creación frente a la censura, además de una representación de teatro satírico a cargo de Yaya Panoramix. La sesión contará con los testimonios directos del ex preso político Roberto Pizano, intervenciones de activistas e integrantes de la diáspora, la presencia del periodista Jose L. Tan Estrada y conexiones audiovisuales en directo con observadores y actores sociales en Cuba y Europa.

El encuentro culminará con una mesa redonda abierta al público y a la prensa. En el debate participarán representantes políticos e institucionales, entre ellos la diputada Cinzia Pellegrino y Antonio Stango, presidente de la Federación Italiana por los Derechos Humanos. La entrada es libre y gratuita hasta completar el aforo de 140 plazas.