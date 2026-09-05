Francisco Céspedes en concierto en Barcelona

Barcelona/El cantautor cubano Francisco Pancho Céspedes ofrecerá un concierto exclusivo en el Teatre Apolo de Barcelona, como parte de su regreso a los escenarios españoles durante los meses de septiembre y octubre. La presentación propone un encuentro cercano con el público a través de canciones, recuerdos y algunos de los temas que han marcado su extensa trayectoria.

Nacido en Santa Clara en 1957, Céspedes abandonó los estudios de Medicina para dedicarse a la música. En Cuba formó parte, entre otras agrupaciones, de la Orquesta Cubana de Música Moderna y se nutrió especialmente del filin, con su combinación de bolero y jazz. Su carrera internacional despegó en México y recibió un importante impulso cuando Luis Miguel incluyó su composición Pensar en ti en el disco Aries, de 1993. Posteriormente, Vida loca consolidó a Céspedes como una de las voces más reconocibles de la canción romántica latinoamericana.

El concierto de Barcelona forma parte de una gira española que llega en un momento destacado de su trayectoria. El Teatre Apolo anuncia al artista como distinguido con el Premio a la Excelencia Musical Latin Grammy 2026 y adelanta un espectáculo íntimo en el que tendrán cabida su particular sentido del humor y la interpretación de un repertorio construido durante varias décadas.

La presentación comenzará a las 9:30 pm, está abierta a todos los públicos y tendrá una duración aproximada de 100 minutos. Las entradas parten de 28 euros, según la información del teatro.