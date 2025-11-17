Frank Delgado en concierto

La obra de Frank Delgado transita entre la ironía política, la narrativa íntima y la observación sagaz de la realidad cubana.

Lugar: La Casa de la Bombilla Verde, calle 11 905, entre 4 y 6, El Vedado, La Habana. Fecha de inicio: 21-11-2025, 9:00 p.m. Fecha de fin: 21-11-2025, 11:00 p.m.

La Habana/La Casa de la Bombilla Verde acoge este 21 de noviembre una presentación especial del trovador Frank Delgado, una de las voces fundamentales de la canción cubana contemporánea. Con más de cuatro décadas de trayectoria, Delgado renovó el género desde los años 80 incorporando sonoridades urbanas, humor corrosivo, crítica social y un lirismo marcado por las tensiones cotidianas del país.

Autor de temas emblemáticos como La otra orilla, Carta a Santa Claus y Río Quibú, su obra transita entre la ironía política, la narrativa íntima y la observación sagaz de la realidad cubana. Ingeniero de formación y trovador por vocación, Delgado ha actuado en escenarios de toda América Latina, Europa y Estados Unidos, y ha dejado una impronta singular en la cultura musical de la Isla gracias a su mezcla de trova, rock, blues y guiños caribeños.

El concierto en La Casa de la Bombilla Verde —espacio emblemático de la escena trovadoresca habanera— será una oportunidad para reencontrarse con su repertorio, escuchar versiones nuevas de sus clásicos y disfrutar de ese modo de contar el país que solo él sabe hilvanar entre guitarras, confesiones y carcajadas.