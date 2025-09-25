Fuego contra el fuego presenta: Festival de música y artes de la resistencia cubana

Miami/Lugar: The Children's Gallery and Arts Center– Cauley Square

Fecha de inicio: 4-10-2025

El sábado 4 de octubre de 2025, The Children's Gallery and Arts Center en Cauley Square acogerá el Festival de Música y Artes de la Resistencia Cubana, un evento que durará todo el día y que celebra la creatividad, la resiliencia y la alegría cubana a través del arte, la poesía, la música y el cine. Organizado por Fuego contra el Fuego, "esta iniciativa reúne las voces silenciadas en Cuba para apoyar a los artistas y crear un espacio de solidaridad, libertad y celebración en Miami".

El Expo de Arte, que abrirá a la 1:00 pm, contará con obras de:

Dayan Melian Castro – aún en Cuba, continúa creando a pesar de la represión y censura del régimen. Entre sus obras exhibidas, El Sagrado Corazón de la Libertad de Oswaldo Payá Sardiñas será mostrada públicamente por última vez en este evento y no está a la venta.

Yulier Graffiti, Alexey Meriño Téllez, David D Omni y Fuentes Papo – artistas cuyo trabajo desafía y cuestiona el silencio autoritario. Estos artistas han sido forzados al exilio y han sufrido años de acoso y restricciones simplemente por crear arte que no aprueba el régimen.

Programa del Festival:

Poesía y Preguntas & Respuestas a las 2:00 pm con Ignacio Cuesta Valle “Piche”, quien pasó 29 años y 10 meses como prisionero político en Cuba. Piche, que intentó dispararle a Che Guevara, leerá fragmentos de su libro El Príncipe Negro, escrito durante su encarcelamiento.

Presentación a las 4:00 pm de Omni Luis Eligio, fundador del legendario colectivo cubano Omnizonafranca.

Concierto a las 5:00 pm con Ras Sandino (miembro de Movimiento San Isidro), David D Omni, El Crítico y Kamankola. El Crítico, ex prisionero político, fue encarcelado por su resistencia artística.

Proyecciones de cine durante todo el día, incluyendo Carta de Oswaldo Payá al Presidio Político y otras obras de Solidaridad, Acción, Democracia y Libertad.

"Los asistentes podrán disfrutar de música en vivo, exposiciones dinámicas y conversaciones con los artistas, mientras apoyan una causa significativa. Las obras de arte estarán disponibles para su compra", aclara la convocatoria del evento y precisa: "Se recolectarán donaciones de materiales de arte, medicinas, artículos de aseo y alimentos no perecederos en el lugar, que se entregarán directamente a Fernando “Nando OBDC” Almenares y Angel Cuza, actualmente encarcelados, y a Dayan Melian Castro en Cuba".

Sobre Fuego contra el Fuego:

Fuego contra el Fuego es una iniciativa dedicada a apoyar a los artistas de resistencia cubanos que a menudo carecen de oportunidades o recursos para compartir su obra. Dentro de Cuba, estos artistas son censurados, acosados y silenciados por el régimen. En el exilio, enfrentan el desafío de reconstruir sus vidas y plataformas artísticas. Esta iniciativa conecta su arte con el público y garantiza que sus voces—y su lucha por la libertad—sean escuchadas, celebradas y disfrutadas.

Para consultas: Ivette Dominguez Organizadora, Fuego contra el Fuego

Correo electrónico:ivette.dominguez@ladiesofliberty.org

Teléfono: 786-298-3290

Dirección: 12365 SW 224 St, Miami, FL 33170