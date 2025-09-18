Fundación Histepa presenta Bola de Nieve, un tributo al artista cubano

Miami/El Teatro Trail se viste de bolero y jazz para rendir homenaje a uno de los grandes genios de la música cubana: Bola de Nieve. Roberto Poveda será el encargado de guiar el espectáculo con su voz por los paisajes sonoros, acompañado por Alex Berti Quartet integrado por Ismael Vergara (sax, clarinete y flauta), Félix Gómez (piano), José Gregorio Hernández (percusión) y Alex Berti (Contrabajo).

La velada será gratuita gracias al apoyo de la Fundación Histepa.

Producción general: Mauricio Rojas

Dirección Musical: Alex Berti

*Para mayores de 18 años

Dirección: 3715 SW 8th Street. Coral Gables, FL. 33134