'El Gallinero Fest' reúne a humoristas cubanos en La Habana Vieja

El encuentro, bajo la dirección artística del actor y humorista Osvaldo Doimeadiós y con la conducción de Alejandro Phillips, propone una variada programación de espectáculos.

Lugar: Anfiteatro del Centro Histórico de La Habana, calle Peña Pobre, entre Cuba y Avenida del Puerto, Habana Vieja, La Habana, Cuba. Fecha de inicio: 20-11-2026 Fecha de fin: 22-11-2026

La Habana/El Anfiteatro del Centro Histórico de La Habana acogerá El Gallinero Fest, un festival dedicado al humor y al stand-up comedy que, bajo el lema "Sin plumas y cacareando", reunirá durante tres jornadas a comediantes cubanos de diferentes estilos y generaciones.

El encuentro, bajo la dirección artística del actor y humorista Osvaldo Doimeadiós y con la conducción de Alejandro Phillips, propone una programación de espectáculos en los que tendrán espacio el monólogo humorístico, la sátira y la crítica social. La iniciativa busca mostrar la diversidad de un género que ha ganado popularidad entre el público cubano, especialmente a través de las presentaciones en vivo y las redes sociales.

La jornada inaugural contará con las actuaciones de Otto Ortiz, El Habanero y Pantera, Lindoro Incapaz, Jorge Bacallao, Daniel Quintero, el Dúo Espátula, Chequera y Yaneza La Tigresa Tóxica.

Concebido como un espacio para la risa y la reflexión, El Gallinero Fest apuesta por reunir distintas maneras de abordar la realidad cotidiana cubana desde el humor, en un escenario al aire libre situado junto a la bahía habanera.