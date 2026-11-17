La iniciativa forma parte del universo creativo de El Gao Sessions, una plataforma de encuentros e intercambios musicales.

La Habana/El proyecto musical El Gao Lab regresa a los escenarios habaneros con una presentación que reunirá a Cannela, Keysa y El Negro Toca Trombón, tres exponentes de una generación de músicos cubanos interesados en experimentar con diferentes géneros, formatos y formas de expresión.

La iniciativa forma parte del universo creativo de El Gao Sessions, una plataforma de encuentros e intercambios musicales que celebró su primer aniversario en enero de 2026, durante el Festival Internacional Jazz Plaza. Aquella presentación, celebrada en el Teatro Nacional de Cuba, reunió a artistas como Elitricia, La Valdés, Misifuz, Alejandro Meroño, Kevin Dedeu y Lázaro Zaldívar, además de Cannela y El Negro Toca Trombón.

Entre los participantes de esta nueva cita destaca Diansy López, conocido artísticamente como El Negro Toca Trombón. Formado en el sistema de enseñanza artística cubano, es trombonista, cantante y compositor, con una propuesta que incorpora influencias del jazz, el soul, el R&B y la música cubana. Tras su experiencia en diferentes agrupaciones, comenzó su carrera como solista en octubre de 2024. Entre sus composiciones figuran Sampleando Vibras, Mi Sonrisa Favorita y Multiverso, piezas que ha presentado en formatos de pequeño conjunto.

Cannela y Keysa completan el cartel de una noche concebida para favorecer el encuentro entre distintas voces de la escena musical contemporánea. Cannela ha participado anteriormente en las sesiones de El Gao, mientras que Keysa se ha incorporado a las presentaciones recientes del proyecto. Los tres artistas compartieron escenario en septiembre pasado, durante un concierto celebrado en la Nave 4 de la Fábrica de Arte Cubano.

El Gao Lab apuesta por una experiencia colectiva en la que las propuestas individuales confluyen en un mismo espacio, una fórmula que permite al público acercarse a músicos de la escena emergente y a sus búsquedas sonoras.

Para reservaciones, los organizadores facilitan el teléfono +5356367490.