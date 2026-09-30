Gema y Pavel en ‘Concierto Íntimo’
Lugar: Sala Catarsis, Teatro Trail, 3715 SW 8th Street, Miami, FL 33134.
Fecha de inicio: 22-11-2026, 8:00 pm.
Fecha de fin: 22-11-2026, 9:30 pm.
Miami/Gema Corredera y Pavel Urkiza regresan juntos al escenario con Concierto Íntimo, una presentación concebida para recuperar la esencia del dúo: las voces, la guitarra, las canciones y las historias que han acompañado una trayectoria de más de tres décadas.
El dúo de Gema y Pavel surgió en La Habana a comienzos de la década de 1990 y desarrolló una sonoridad en la que confluyen la trova y la canción de autor cubanas con el jazz, los ritmos afrocubanos y diversas influencias de la música iberoamericana. En 1992 ambos se radicaron en Madrid y desde allí desarrollaron una carrera internacional que los llevó a escenarios de Europa, Estados Unidos y América Latina.
Después de más de dos décadas de trabajo conjunto y numerosas producciones discográficas, en 2011 Corredera y Urkiza decidieron concentrarse en sus respectivas carreras en solitario, aunque el dúo ha continuado siendo una referencia fundamental en las trayectorias de ambos. En febrero de 2026 volvieron a compartir escenario en Miami con un concierto que combinó repertorio histórico, nuevos arreglos y momentos individuales.
Ahora Concierto Íntimo propone un formato más cercano, centrado en las canciones y en la complicidad musical entre ambos intérpretes. El espectáculo, producido por Milkos D. Sosa, tendrá una duración de una hora y media sin intermedio.
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