Gema Corredera y Pavel Urkiza regresan juntos al escenario con ‘Concierto Íntimo’, una presentación concebida para recuperar la esencia del dúo.

Miami/Gema Corredera y Pavel Urkiza regresan juntos al escenario con Concierto Íntimo, una presentación concebida para recuperar la esencia del dúo: las voces, la guitarra, las canciones y las historias que han acompañado una trayectoria de más de tres décadas.

El dúo de Gema y Pavel surgió en La Habana a comienzos de la década de 1990 y desarrolló una sonoridad en la que confluyen la trova y la canción de autor cubanas con el jazz, los ritmos afrocubanos y diversas influencias de la música iberoamericana. En 1992 ambos se radicaron en Madrid y desde allí desarrollaron una carrera internacional que los llevó a escenarios de Europa, Estados Unidos y América Latina.

Después de más de dos décadas de trabajo conjunto y numerosas producciones discográficas, en 2011 Corredera y Urkiza decidieron concentrarse en sus respectivas carreras en solitario, aunque el dúo ha continuado siendo una referencia fundamental en las trayectorias de ambos. En febrero de 2026 volvieron a compartir escenario en Miami con un concierto que combinó repertorio histórico, nuevos arreglos y momentos individuales.

Ahora Concierto Íntimo propone un formato más cercano, centrado en las canciones y en la complicidad musical entre ambos intérpretes. El espectáculo, producido por Milkos D. Sosa, tendrá una duración de una hora y media sin intermedio.

⁠Entradas para Gema y Pavel en Concierto Íntimo.