‘Gema y Pavel’ en concierto

Miami/Gema Corredera y Pavel Urkiza se presentan en un concierto que celebra su complicidad artística y su madurez creativa. La cita, con banda e invitados especiales, propone un recorrido por canciones emblemáticas de sus trayectorias y por composiciones recientes, en un formato íntimo que privilegia la palabra, la armonía y el diálogo musical.

Reconocida por la fuerza interpretativa de su voz y su capacidad para transitar con naturalidad entre la canción de autor, Gema Corredera ha construido una carrera marcada por la elegancia vocal y la profundidad expresiva. Desde sus años en proyectos emblemáticos hasta su consolidación como solista, Corredera ha sabido convertir cada concierto en un espacio de cercanía con el público, donde la emoción y la técnica se equilibran con naturalidad.

Por su parte, Pavel Urkiza, guitarrista, compositor y arreglista, es una figura clave de la trova contemporánea. Su obra destaca por la riqueza armónica, la fineza poética y una exploración constante de géneros que van del son y la canción tradicional al jazz y la música brasileña. Urkiza aporta a este encuentro su guitarra precisa y una sensibilidad musical que dialoga con la voz de Corredera desde la riqueza melódica y la emoción.

El concierto del 27 de febrero, a las 9:00 p.m., promete ser una noche de reencuentros y matices, donde el público podrá escuchar versiones renovadas, dúos y momentos solistas, acompañados por una banda especialmente concebida para la ocasión. Una propuesta que confirma la vigencia y la capacidad de reinvención de dos artistas que han sabido mantenerse fieles a su identidad musical, incluso lejos de la Isla.