Mérida/La artista cubana Ivonne Ferrer presenta en Mérida la exposición personal Geometrías habitadas. Cuerpo, espacio y arquitectura en la obra de Ivonne Ferrer, con curaduría del crítico de arte David Mateo. La muestra reúne pinturas e instalaciones textiles pertenecientes a diferentes series y momentos de la trayectoria de la creadora, articuladas alrededor de una de las constantes de su trabajo: la relación entre geometría, cuerpo, arquitectura, memoria y los espacios que habitamos.

Nacida en La Habana en 1968, Ferrer se formó en la Academia Nacional de Bellas Artes San Alejandro y en el Taller Nacional de Serigrafía René Portocarrero. Su producción abarca pintura, escultura, cerámica, serigrafía, collage, arte público e instalaciones textiles. Tras vivir en España, se radicó en Estados Unidos en 1995, y esa experiencia de desplazamiento entre países y culturas ha terminado por convertirse en uno de los ejes de su obra: los territorios no aparecen únicamente como espacios físicos, sino también como lugares de pertenencia, pérdida, recuerdo e identidad.

En trabajos recientes, Ferrer ha utilizado tableros, estructuras geométricas, fragmentos del cuerpo, tejidos, bordados y piezas de cerámica para construir una suerte de cartografía personal. En Cartografía del Entrelugar, por ejemplo, convierte la estructura de un tablero de ajedrez en metáfora del territorio y de la posición que ocupa el individuo dentro de él; mientras que en Cartografía del Juego Interior emplea seis tapices intervenidos con bordados y fragmentos cerámicos para explorar el cuerpo como un territorio afectivo.

La exposición forma parte del programa por el 53 aniversario de la Facultad de Arquitectura de la UADY, una celebración que este año concede una presencia destacada al arte cubano. Paralelamente, el Museum of Contemporary Art of the Americas (MoCAA), institución de la que Ferrer es subdirectora, presentará en el Museo de la Ciudad de Mérida una selección de su colección de arte cubano, desde las vanguardias hasta la creación contemporánea. Ferrer participará también en ese proyecto con una instalación de su serie reciente El Lenguaje del Silencio.

La estancia de la creadora en Mérida incluye además actividades de intercambio académico: está prevista una conferencia en la que abordará los procedimientos técnicos y las bases conceptuales de su producción artística. El curador David Mateo, por su parte, participará en el programa con una charla sobre su trayectoria como periodista y crítico de arte y su labor al frente de la revista Artcrónica.