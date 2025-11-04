Gertrudis Gómez de Avellaneda y el derecho a la felicidad

Madrid/Lugar: Casa de América, Anfiteatro Gabriela Mistral

Fecha de inicio: 12-11-2025 / 7:00 pm

Fecha de fin: 12-11-2025 / 8:30 pm

Ciclo: Mujeres hispanas: creadoras de la Historia y la Cultura en español

La investigadora Anna Caballé dedica esta conferencia a Gertrudis Gómez de Avellaneda (Santa María de Puerto Príncipe, 1814 – Madrid, 1873), la gran escritora del romanticismo español nacida en Cuba. La cita propone una mirada renovada sobre su vida y su obra, marcadas por la independencia, la pasión y la defensa de la libertad individual.

Avellaneda fue una autora adelantada a su tiempo: denunció la esclavitud como una forma de deshumanización en Sab, reivindicó la libertad femenina en Dos mujeres y abordó sin miedo los dilemas morales y religiosos en su teatro. Su biografía —libre y audaz en la juventud, más resignada en la vejez— revela a una mujer que vivió entre dos mundos, Cuba y España, y que hizo de la literatura un espacio para pensar el derecho a la felicidad.

Ponente: Anna Caballé, catedrática de Literatura y Premio Nacional de Historia

Bienvenida: Leticia Espinosa de los Monteros Rosillo, fundadora y presidenta del Círculo de Orellana

Dirección: Plaza de Cibeles, s/n, 28014 Madrid