Gina Montaner presenta ‘No esperes por mí mañana’ en la Feria del Libro de Miami

Gina Montaner presenta su novela No esperes por mí mañana en la Feria del Libro de Miami.

Miami/La periodista y escritora cubana Gina Montaner presenta No esperes por mí mañana, una novela sobre el amor, la memoria y las posibilidades de comenzar de nuevo cuando el pasado irrumpe inesperadamente en el presente.

La protagonista, Sarah, recibe una carta de quien fue su primer amor. El mensaje reabre recuerdos de juventud y la enfrenta a decisiones, pérdidas y sueños que parecían haber quedado definitivamente atrás. A partir de ese reencuentro con su propia historia, la narración explora los caminos que no se tomaron, las oportunidades perdidas y la capacidad de reinventarse.

Con una larga trayectoria en el periodismo y la literatura, Montaner ha desarrollado buena parte de su carrera entre Estados Unidos y España. Ha trabajado en medios como CNN+, Telemundo y El Nuevo Herald, y es autora de La mala fama y Deséenme un buen viaje, este último un relato íntimo sobre los últimos meses de vida de su padre, el periodista y escritor cubano Carlos Alberto Montaner.

En su nueva novela, la autora regresa a la ficción para abordar las relaciones afectivas, el peso de los recuerdos y las decisiones que marcan una existencia. La historia plantea también una pregunta que atraviesa generaciones: qué ocurre cuando aquello que creíamos definitivamente perdido vuelve a llamar a nuestra puerta.

La presentación contará con la participación de María Elena Salinas, periodista de amplia trayectoria en la televisión estadounidense en español, quien conversará con Montaner sobre la construcción de la novela, sus personajes y los temas que recorren la obra.

El encuentro se desarrollará en español y forma parte del programa iberoamericano de la Feria del Libro de Miami.