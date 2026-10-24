‘Gina Pellón: Centennial’, un homenaje en Miami a los cien años de la pintora cubana

Cernuda Arte celebra el centenario de Gina Pellón con una exposición de más de veinte obras de la artista cubana.

Miami/La galería Cernuda Arte presenta Gina Pellón: Centennial (1926-2026), una exposición dedicada al centenario del nacimiento de una de las figuras más singulares de la pintura cubana del exilio. La muestra reúne más de veinte pinturas, collages y obras sobre papel realizadas entre 1970 y 2014, que permiten recorrer varias décadas de la trayectoria de la artista, marcada por el expresionismo, la libertad gestual y una extraordinaria intensidad cromática.

Nacida el 26 de diciembre de 1926 en la antigua provincia de Las Villas, Gina Pellón estudió durante seis años en la Academia de San Alejandro y ejerció como profesora de dibujo en La Habana. En 1959 viajó a Francia para continuar su formación y decidió permanecer en ese país tras la llegada al poder de Fidel Castro. París se convirtió en el centro de su vida y de una carrera artística que la llevó a exponer en numerosas ciudades de Europa y América.

En la capital francesa se relacionó con figuras del surrealismo como André Breton, Roberto Matta y Wifredo Lam, así como con artistas vinculados al movimiento CoBrA, entre ellos Asger Jorn, Karel Appel y Guillaume Corneille. De esos encuentros surgieron afinidades estéticas que Pellón incorporó a un lenguaje profundamente personal, donde los rostros femeninos, las figuras humanas y las escenas de encuentro emergen entre manchas de colores vibrantes y formas próximas a la abstracción.

A lo largo de su trayectoria participó en más de cincuenta exposiciones individuales y un centenar de colectivas. En 1978 recibió una beca de la Fundación Cintas y fue distinguida como Caballero de la Orden de las Artes y las Letras de Francia. Fallecida en París en 2014, dejó una obra que ocupa un lugar destacado en la historia del arte cubano producido fuera de la Isla.

La exposición incluye piezas como Mantilla para el silencio (2008), Tres jóvenes (1991), Ventana de sueños a pedal (1975) y La dama del vestido azul (1989). Cernuda Arte, que conserva y administra el archivo de la pintora, propone con esta selección un acercamiento a su universo creativo y a una obra en la que el desarraigo nunca apagó la vitalidad de los colores.

Horario de visita: lunes a viernes, de 10:30 am a 6:00 pm; sábados, de 12:00 m a 5:00 pm. Domingos cerrado. Entrada gratuita.