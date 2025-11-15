Gira de Chucho Valdés por España

España/El pianista y compositor Chucho Valdés, considerado una de las figuras esenciales del jazz afrocubano y ganador de siete premios Grammy y cuatro Grammy Latinos, realiza este mes de noviembre una gira por España con seis presentaciones: el 11 en Lugo (Auditorio Fuxan os Ventos), el 13 en Girona (Auditori de Girona), el 14 en Barcelona (Palau de la Música Catalana), los 15 y 16 en Madrid (Teatro Pavón), el 21 en Oviedo (Teatro Campoamor) y el 24 en Sevilla (Festival Insólito). En algunas ocasiones, Valdés se presentará solo con su piano y en otras junto al Royal Quartet, integrado por músicos de alto nivel, que acompaña al artista en un formato que privilegia el diálogo instrumental y la libertad improvisatoria.

Heredero directo del legado musical de su padre, el legendario Bebo Valdés, uno de los arquitectos del jazz cubano y antiguo director de orquestas míticas como la Sabor de Cuba del cabaret Tropicana, Chucho ha expandido esa tradición a escalas insospechadas. A los tres años ya tocaba el piano; a los quince componía y orquestaba, y en 1973 fundó la agrupación Irakere, un laboratorio sonoro que revolucionó la música cubana al fusionar jazz, rock, música ritual afrocubana y elementos sinfónicos.

A lo largo de seis décadas, Chucho ha desarrollado una obra monumental que dialoga con la herencia paterna —Bebo y Chucho grabarían juntos el histórico álbum Juntos para siempre (2008)— y que lo ha consolidado como uno de los músicos latinoamericanos más influyentes del siglo XX y XXI. Esta gira española retoma esa trayectoria, combinando piezas emblemáticas con nuevas exploraciones rítmicas y armónicas que han marcado su etapa más reciente.