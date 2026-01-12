La puesta en escena propone un recorrido por los sueños rotos de varias generaciones de cubanos, utilizando el lenguaje del circo como herramienta narrativa.

Miami/El Teatro Miami presenta la puesta en escena de El gran circo Maravillas, cierra por fin sus puertas, obra del escritor cubano Abilio Estévez, convertida aquí en una poderosa metáfora escénica sobre la historia reciente de Cuba. La producción, patrocinada por Laura Elena Amores Pomares, inaugura este nuevo espacio cultural que aspira a convertirse en uno de los puntos más activos de la escena artística del sur de Florida.

Bajo una carpa de circo en ruinas, doce artistas continúan actuando mientras el cierre definitivo se anuncia… y se posterga. En ese espacio precario conviven la comedia y el drama, el humor y el peligro, la nostalgia y la lucidez. La obra construye una fábula feroz y profundamente humana sobre el arte que se resiste a desaparecer, incluso cuando todo parece condenado al derrumbe. El circo, como la Isla que evoca, sobrevive entre escombros, aferrado a la memoria, al gesto poético y a la necesidad de seguir contando historias.

La puesta en escena propone un recorrido por los sueños rotos de varias generaciones de cubanos, utilizando el lenguaje del circo como herramienta narrativa: cuerpos que arriesgan, payasos que esconden tragedias, personajes que se niegan a abandonar la pista. El texto de Estévez, cargado de lirismo y aguda ironía, encuentra en esta versión una lectura contemporánea que dialoga con el presente del exilio y con las heridas aún abiertas de la historia.

Tras un estreno previo recibido con entusiasmo, El gran circo Maravillas regresa ahora para celebrar la apertura del Teatro Miami, consolidando este proyecto como un punto de encuentro para las artes escénicas, la literatura y la reflexión cultural. Durante el primer fin de semana se anuncian, además, un encuentro con el autor y una descarga musical, que ampliarán la experiencia teatral más allá de la función.

El espectáculo es apto para todo público. El teatro ofrece servicio de valet parking, así como venta de comida rápida, bebidas, vino y cerveza. Las entradas pueden adquirirse a través de la cartelera oficial del teatro, con funciones programadas en distintas fechas. Las ventas son definitivas: no se admiten cambios ni reembolsos.

Una cita imprescindible para quienes buscan teatro comprometido, poético y profundamente conectado con la experiencia cubana, en el marco de la inauguración de un nuevo escenario cultural en Miami.