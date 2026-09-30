Gran retrospectiva ‘Felix Gonzalez-Torres: The Spaces Between’

Entre las piezas seleccionadas para la exposición figuran algunas de las más emblemáticas de Gonzalez-Torres. ‘Untitled (Perfect Lovers)’.

Nueva York/El Metropolitan Museum of Art de Nueva York dedicará al artista cubano-estadounidense Felix Gonzalez-Torres (Guáimaro, 1957-Miami, 1996) su primera gran retrospectiva museística en la ciudad en más de tres décadas. Titulada Felix Gonzalez-Torres: The Spaces Between, la exposición reunirá más de 40 obras procedentes de colecciones públicas y privadas, entre instalaciones, pinturas, fotografías, esculturas y videos.

En lugar de concentrar la muestra en las salas de arte moderno y contemporáneo, el Met dispersará las piezas por distintos espacios de su sede de la Quinta Avenida, con la participación de 14 departamentos y áreas de la colección, desde Arte Egipcio y Arte Asiático hasta Armas y Armaduras, Arte Medieval, pintura europea y The American Wing. Algunas instalaciones ocuparán ámbitos íntimos, como un comedor británico del siglo XVIII, mientras otras aparecerán en espacios monumentales como el Charles Engelhard Court. El visitante no tendrá que seguir un recorrido predeterminado, sino que podrá trazar su propio itinerario entre las obras.

Entre las piezas seleccionadas figuran algunas de las más emblemáticas de Gonzalez-Torres. Untitled (Perfect Lovers) (1987-1990) presenta dos relojes de pilas colocados uno junto al otro y sincronizados inicialmente, aunque el paso del tiempo termina por separarlos; Untitled (Go-Go Dancing Platform) (1991) consiste en una plataforma azul rodeada por 48 bombillas, activada brevemente cada día por la aparición de un bailarín; y Untitled (Revenge) (1991) utiliza una acumulación de caramelos azules que el público puede tomar y que vuelve a ser repuesta.

La singular distribución busca poner la obra del creador nacido en Cuba “en conversación con 5.000 años de creatividad humana”, según Max Hollein, director y consejero delegado del Met. La propuesta subraya cuestiones centrales en la producción de Gonzalez-Torres como el paso del tiempo, la pérdida, el amor, la memoria, la participación del espectador y los límites entre la experiencia pública y privada. El artista llegó a Nueva York en 1979 y desarrolló allí buena parte de su trayectoria en el contexto de la crisis del sida y de los debates culturales y políticos de las décadas de 1980 y 1990. Murió en 1996, a los 38 años, por complicaciones relacionadas con el sida.

El título de la exposición procede de un fax que Gonzalez-Torres envió en 1994 a su amiga y galerista Andrea Rosen, en el que citaba un texto de la poeta Elizabeth Bishop sobre los espacios existentes entre los pájaros. Esa idea del intervalo, de aquello que aparentemente está vacío pero conserva significado, sirve de hilo conductor a una muestra concebida precisamente para establecer conexiones entre obras, épocas y lugares.

The Spaces Between está organizada en colaboración con el Art Institute of Chicago, que de manera simultánea presentará una exposición diferente dedicada al artista, Felix Gonzalez-Torres: This Work Cannot Be Destroyed.