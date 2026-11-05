Gretel Cazón presenta 'Celebrando la Hispanidad' en el Museo Nacional de la Música

Cazón ha desarrollado una trayectoria que combina la interpretación musical y la actuación.

Lugar: Museo Nacional de la Música, calle Capdevila No. 1, entre Habana y Aguiar, Habana Vieja, La Habana, Cuba. Fecha de inicio: 07-11-2026, 3:00 pm. Fecha de fin: 07-11-2026, 5:00 pm

La Habana/La cantante y actriz cubana Gretel Cazón ofrecerá el concierto Celebrando la Hispanidad, acompañada por el pianista Emilio Morales y la percusionista Marlen Martínez, en el Museo Nacional de la Música de La Habana.

La presentación forma parte de las Jornadas Culturales organizadas con motivo de la Fiesta Nacional de España, una programación que busca estrechar los vínculos culturales entre ambos países a través de distintas manifestaciones artísticas.

Cazón ha desarrollado una trayectoria que combina la interpretación musical y la actuación, con especial interés por las relaciones entre la canción, la poesía y la expresión escénica. Su propuesta artística transita por diversos géneros y tradiciones musicales, en los que la voz ocupa un lugar central.

El concierto contará con el acompañamiento de Emilio Morales, pianista cubano de amplia experiencia en el jazz y la música popular, y Marlen Martínez en la percusión. El encuentro propone una celebración musical de los vínculos históricos y culturales entre Cuba y España.

La actividad cuenta con el respaldo de la Embajada de España en Cuba y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).