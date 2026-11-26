Miami/El Centro Cultural Español de Miami inaugura su nueva sede en la emblemática Calle Ocho con la exposición personal Connecting the Dots (Conectando los puntos), del pintor cubano Gustavo Acosta, bajo la curaduría de Dennys Matos.

Acosta (La Habana, 1958), formado en la Academia de San Alejandro y el Instituto Superior de Arte, pertenece a la generación de creadores que protagonizó la renovación de las artes plásticas cubanas durante los años 80. Salió de Cuba en 1993 y reside en Miami desde 1994.

El paisaje urbano y la arquitectura constituyen elementos fundamentales de su universo pictórico. A través de edificios monumentales, perspectivas fragmentadas y ciudades frecuentemente desprovistas de presencia humana, el artista explora las relaciones entre el poder, la memoria, el transcurso del tiempo y las huellas que dejan las sociedades sobre su entorno.

Sus obras forman parte de las colecciones del Museo Nacional de Bellas Artes de La Habana, el Lowe Art Museum de Miami, el Museo de Arte Contemporáneo de Panamá y el Nassau County Museum of Art de Nueva York, entre otras instituciones. Su archivo personal se conserva en los Archives of American Art de la Smithsonian Institution.

La jornada inaugural incluye también la presentación de Urban Structure, un proyecto de arte público de Néstor Arenas y Adrián Abarca.

Fundado en 1996, el Centro Cultural Español de Miami celebra sus tres décadas de existencia con el traslado a la Pequeña Habana, un enclave particularmente significativo para la comunidad artística cubana de la diáspora. La inauguración coincide con la celebración de Miami Art Week.