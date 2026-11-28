La agrupación renovó el lenguaje de la canción cubana al incorporar a la trova, el son y la guaracha elementos del rock, el funk y otras sonoridades contemporáneas.

Barcelona/Habana Abierta, uno de los colectivos musicales que mejor retrató las vivencias, las frustraciones y las aspiraciones de los jóvenes cubanos durante el Período Especial, vuelve a reunir a varios de sus integrantes en dos conciertos en Barcelona.

La formación estará integrada por Alejandro Gutiérrez, Vanito Brown y José Luis Medina (La Liebre) en las guitarras y voces; Roberto Carcassés al piano, José Atero en la guitarra eléctrica, Frank Durand en la batería y Marlon en las congas.

Los orígenes de Habana Abierta se remontan a la emblemática peña de 13 y 8, en El Vedado habanero, un espacio de experimentación artística que congregó desde finales de los años 80 a una nueva generación de trovadores, escritores y artistas plásticos.

Con el impulso de Gema Corredera y Pável Urquiza, varios de aquellos músicos participaron en el proyecto discográfico Habana Oculta y viajaron a España en 1996. Un año después, ya bajo el nombre de Habana Abierta, publicaron su primer álbum homónimo, al que siguieron 24 horas (1999) y Boomerang (2005).

La agrupación renovó el lenguaje de la canción cubana al incorporar a la trova, el son y la guaracha elementos del rock, el funk y otras sonoridades contemporáneas. Sus letras, cargadas de ironía, irreverencia y referencias a la cotidianidad insular, circularon profusamente en Cuba mediante copias domésticas de sus discos, al margen de los canales oficiales de promoción musical.

Las presentaciones en Barcelona forman parte de una iniciativa de Hummo Productions destinada a revitalizar el legado artístico del colectivo, cuyos integrantes han desarrollado sus respectivas carreras en distintas geografías.

Ambos conciertos comenzarán a las 11:00 pm, con apertura de puertas a las 10:30 pm.

Entradas: 30 euros, más gastos de gestión.

Conciertos de pie, para mayores de 18 años.

Teléfono: +34 933 191 789.

Reservas: https://tickets.oneboxtds.com/jamboree/events/60323?hl=es-ES