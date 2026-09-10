Habana Abierta regresa a Madrid con ‘Volvemos a encontrarnos’

Habana Abierta nació de la confluencia en La Habana y posteriormente en Madrid de una generación de cantautores y músicos.

Madrid/La banda Habana Abierta, uno de los proyectos más singulares surgidos de la música cubana de los años 90, regresa a los escenarios madrileños con el concierto Volvemos a encontrarnos, una cita que reunirá canciones emblemáticas de su repertorio y recuperará el espíritu irreverente y mestizo que ha acompañado al grupo desde sus orígenes.

Habana Abierta nació de la confluencia en La Habana y posteriormente en Madrid de una generación de cantautores y músicos que mezcló la tradición trovadoresca cubana con rock, funk, rumba, son, jazz, pop y otras sonoridades. El proyecto se convirtió en una referencia de la diáspora musical cubana de finales del siglo XX y encontró en la capital española uno de sus principales espacios de desarrollo.

A lo largo de su trayectoria, por Habana Abierta han pasado músicos como Carlos Santos, Kelvis Ochoa, Luis Barbería, Boris Larramendi, Vanito Brown, Alejandro Gutiérrez, José Luis Medina y Andy Villalón, entre otros. La naturaleza cambiante del colectivo forma parte de su identidad y queda resumida en una frase utilizada para anunciar este regreso: “Habana Abierta son 3, 4 o 10… pero siempre es Habana Abierta”.

Para el concierto del 25 de septiembre, el grupo promete una noche de “gozadera, groove y reencuentro”, con temas que forman parte tanto de su historia como de la banda sonora de varias generaciones de seguidores cubanos a ambos lados del Atlántico.

Apertura de puertas: 8:45 pm

Entrada: 25 euros