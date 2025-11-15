Proyección de ‘Habana Blues’

La cinta refleja con intensidad los conflictos entre creación y supervivencia, y la estrecha frontera entre el éxito y el desencanto.

Vilanova i la Geltrú/La emblemática película Habana Blues (2005), dirigida por Benito Zambrano, vuelve a la gran pantalla en una sesión especial dedicada al cine cubano contemporáneo. El filme, un drama musical que marcó a toda una generación dentro y fuera de la Isla, sigue la historia de Ruy y Tito, dos jóvenes músicos habaneros que sueñan con abrirse paso en el panorama internacional sin renunciar a sus raíces. La llegada de una productora española les ofrece una oportunidad única, pero también los coloca ante un dilema: apostar por la autenticidad o rendirse a las exigencias del mercado. La cinta refleja con intensidad la vida cotidiana en la Cuba de inicios de los 2000, los conflictos entre creación y supervivencia, y la estrecha frontera entre el éxito y el desencanto.

La actividad estará moderada por el poeta, guionista y realizador cubano Ramón Fernández-Larrea, figura destacada del ámbito cultural. Autor de libros como Kabiosiles. Los músicos de Cuba y Cuba a la carta, el escritor aportará claves esenciales para comprender el trasfondo social y artístico de la película, así como su vigencia dos décadas después de su estreno.

La entrada es libre y la proyección cuenta con el apoyo de asociaciones culturales locales, en una velada que invita a redescubrir uno de los títulos imprescindibles del cine cubano reciente.