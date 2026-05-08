La Habana/Nodo Habana inaugura este viernes 8 de mayo su nuevo ciclo de conferencias sobre ciudad con la ponencia La Habana que queremos: entre la inteligencia artificial y la ciudad inteligente. El encuentro estará liderado por el Dr. Abel Tablada, arquitecto cubano con una trayectoria internacional que incluye un doctorado en la Universidad Católica de Lovaina, años como proyectista principal en la Oficina del Historiador de La Habana y una etapa como profesor en la Universidad Nacional de Singapur. La charla busca desmitificar el uso de la IA en la actividad profesional, debatiendo la urgencia de incorporar estas herramientas bajo bases éticas sólidas que trasciendan lo superfluo.

A partir de la experiencia del Dr. Tablada en Asia, Europa y América Latina, la sesión contrastará la realidad de La Habana con modelos de éxito en Singapur y Medellín, invitando a los asistentes a ser coprotagonistas del debate. Bajo la coordinación de Orlando Inclán, director de Nodo Habana, esta cita representa una oportunidad única para reflexionar sobre cómo la tecnología puede transformar nuestra capital sin perder el compromiso con la arquitectura y los asentamientos humanos. Se invita a colegas y amigos a participar en esta reflexión colectiva sobre el futuro urbano y la responsabilidad profesional frente a la innovación digital.