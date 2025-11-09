Lugar: Casa Titón y Mirtha, Calle 21 No. 908 e/ 6 y 8, El Vedado, La Habana Fecha de inicio: 14-11-2025, 2:00 p.m. Fecha de fin: 14-11-2025, 3:00 p.m.

La Habana/La compañía ContArte y Compañía Rita Montaner presenta Habanamento, una obra de 60 minutos de duración, en el marco del Festival de Teatro de La Habana. Bajo la dirección de Elvia Pérez y Fernando Quiñones, la puesta se inspira en la identidad y la memoria cultural de la capital cubana, proponiendo un recorrido escénico por los gestos, sonidos y emociones que conforman la esencia de La Habana.

Concebida como una fusión entre teatro, poesía y música, Habanamento articula fragmentos de la vida cotidiana y símbolos reconocibles del imaginario habanero —desde los pregones y las esquinas hasta las voces de sus habitantes— para construir una experiencia sensorial y emocional. La pieza parte del concepto de “habitar la ciudad”, una idea que, según sus creadores, “invita a repensar lo que somos cuando miramos el alma de La Habana desde el arte”.

Elvia Pérez, reconocida actriz y narradora oral, Premio Nacional de Humor 2021, aporta su particular sensibilidad para conectar la escena con la tradición oral cubana, mientras que Fernando Quiñones, actor y dramaturgo, imprime a la dirección un sello contemporáneo que equilibra la espontaneidad con la precisión del gesto teatral.

La Casa Titón y Mirtha, sede de encuentros culturales y artísticos, será el escenario de esta función que celebra la diversidad expresiva del teatro cubano contemporáneo, en un festival que este año destaca por su atención a la identidad y a los procesos de creación colectiva.