La Habana/El Estudio Teatral La Chinche presenta De qué hablan las mujeres en el baño, una comedia que ya puede disfrutarse durante todo el mes de abril. La obra se exhibirá con funciones los sábados y domingos a las 2:00 p.m., apostando por el humor y las historias cotidianas en clave escénica.

Las entradas estarán disponibles en la taquilla del teatro a partir de las 12:00 m. El acceso a la sala se permite 15 minutos antes de comenzar la función, por lo que se recomienda llegar con antelación: una vez iniciada la obra, no se permitirá la entrada. Para más información, el público puede comunicarse al 78320630.