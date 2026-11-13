Hamlet Lavastida presenta 'Mea Culpa', una reflexión sobre las confesiones forzadas

El eje central de la exposición lo constituyen cuatro textos relacionados con Aníbal Escalante, Heberto Padilla, Arnaldo Ochoa Sánchez y Antonio de la Guardia.

Mérida/El artista visual cubano Hamlet Lavastida presenta Mea Culpa, una exposición que examina la autoinculpación pública como instrumento de represión política y los mecanismos mediante los cuales el poder convierte las confesiones forzadas en herramientas de castigo y escarmiento. La muestra, con curaduría de Marco A. Castillo, reúne obras construidas a partir de documentos históricos, declaraciones y registros audiovisuales vinculados a episodios de la historia política cubana.

El eje central de la exposición lo constituyen cuatro textos relacionados con Aníbal Escalante, Heberto Padilla, Arnaldo Ochoa Sánchez y Antonio de la Guardia, figuras que participaron de distintas maneras en el proyecto revolucionario y terminaron sometidas a procesos de acusación, confesión o condena pública.

A través de una investigación documental, Lavastida recupera las palabras pronunciadas bajo presión y las transforma en esténciles que trasladan esos testimonios a las paredes. El procedimiento, cercano al lenguaje del grafiti y la intervención urbana, devuelve al espacio público discursos originalmente utilizados para legitimar la represión.

La exposición propone una reflexión sobre la relación entre memoria, miedo, obediencia y violencia institucional, así como sobre la capacidad del arte para rescatar documentos del pasado y cuestionar los relatos oficiales.

Lavastida, nacido en La Habana en 1983, ha desarrollado una obra centrada en los archivos políticos, la propaganda y los mecanismos de control ideológico. En 2021 fue detenido durante casi tres meses por la Seguridad del Estado cubana y posteriormente obligado a abandonar el país, una experiencia que aporta una dimensión personal a su investigación sobre la coerción y las confesiones impuestas.