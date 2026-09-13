‘Havana Feng Shui, un arte chino, un romance cubano’ en la Sala Catarsis de Miami

La obra sigue a Octavio, un exiliado cubanoamericano que regresa a La Habana después de tres décadas de ausencia.

Lugar: Sala Catarsis, Teatro Trail, 3715 SW 8th Street, Coral Gables, Florida 33134. Fecha de inicio: 19-09-2026, 8:30 pm. Fecha de fin: 11-10-2026. Funciones los sábados a las 8:30 pm y los domingos a las 4:00 pm.

La Habana/El dramaturgo cubanoamericano Luis Santeiro, conocido por su trabajo como guionista de la emblemática serie ¿Qué pasa, USA? y por obras como La señora de La Habana, vuelve a colocar las heridas de la emigración cubana y la separación familiar en el centro de la escena con Havana Feng Shui, un arte chino, un romance cubano, que llega a la Sala Catarsis de Miami bajo la dirección de Juan Roca.

La obra sigue a Octavio, un exiliado cubanoamericano que regresa a La Habana después de tres décadas de ausencia con la intención de insuflar algo de buena energía en la vida estancada de su mejor amigo. Pero una decisión en apariencia insignificante –contratar a un joven para que ayude a mover un sofá– termina desencadenando una historia de amor, familia y decisiones difíciles que lleva a los personajes de La Habana a Manhattan.

Con humor y ternura, Santeiro se acerca a una Cuba marcada por la nueva estampida migratoria y por familias cuyos integrantes viven repartidos entre la Isla y el extranjero. La pieza explora también una distancia más difícil de medir que la geográfica: la que se ha ido abriendo entre quienes emigraron y quienes permanecieron en el país, con sus diferentes experiencias, expectativas y maneras de entender la realidad cubana.

El elenco está integrado por Gerardo Riveron, Jesús Branas, Ana Lydia Méndez, Eddy Estrada, Dairin Valdés y Dennis Mencía. La escenografía corresponde a Milkos D’Sosa, de Díktuon; Pedro Vázquez está a cargo de los visuales y Yasmane Santos, de la ingeniería de sonido. La producción es de ARTMONIA.

Para mayores de 18 años.

Duración del evento: 2 horas, con intermedio

Las entradas se pueden comprar en este enlace.