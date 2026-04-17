‘Havana Taxi: Cuba y los años de ilusión’

Buenos Aires/La presentación estará a cargo de su autor, Ståle Wig, antropólogo. El encuentro contará con comentarios de Juan Manuel del Nido, economista y antropólogo, y de Loris Zanatta, historiador y profesor de la Universidad de Bolonia (UNIBO). La moderación la asumirá la periodista Marina Simonet Hernández, y la apertura corresponderá a S.E.D. Halvor Sætre, embajador del Reino de Noruega.

En 2015, el antropólogo noruego Ståle Wig llegó a La Habana con una idea poco convencional: investigar las reformas económicas impulsadas por Raúl Castro desde el volante de un taxi. De esa experiencia nace Havana Taxi, un relato que sigue la vida de tres pasajeros habituales (Norges, Linet y Catalina) en medio de transformaciones como la expansión de internet, el acercamiento con Estados Unidos, la muerte de Fidel Castro y las históricas protestas del 11 de julio de 2021.

Con mirada antropológica y pulso narrativo, Wig construye un retrato íntimo de la sociedad cubana en los llamados “años de la ilusión”, donde los sueños individuales chocan con estructuras rígidas y persistentes. A través de historias cotidianas, el libro ofrece una ventana singular a las tensiones entre cambio y estancamiento en la Isla, revelando tanto sus posibilidades como sus límites. Este título es una crónica que cruza historia, política y experiencia cotidiana para entender un país marcado por sus promesas y contradicciones.

Ted A. Henken: “Este antropólogo tiene un talento extraordinario como narrador y conoce a fondo Cuba y a los cubanos. Havana Taxi, escrito desde la isla durante “los años de la ilusión”, mientras investigaba las lentísimas reformas económicas y trabajaba como taxista freelance, es un viaje de primera clase al pasado y a una verdad menos visible: lo que Cuba fue entonces y lo que podría ser si sus habitantes alcanzaran libertades a la altura de su talento y creatividad”.

En el espacio de conversación participan voces académicas que aportan contexto y lectura crítica sobre la realidad cubana contemporánea.