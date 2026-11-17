Madrid/La cantante cubana Haydée Milanés y el contrabajista español Javier Colina ofrecerán dos conciertos los días 18 y 19 de noviembre en Recoletos Jazz, en Madrid. Los músicos presentan A mi manera, un proyecto que recupera clásicos del bolero y la trova cubana desde una perspectiva contemporánea, con arreglos que incorporan la libertad interpretativa y la improvisación del jazz.

El repertorio incluye composiciones de figuras fundamentales de la música cubana como Marta Valdés, José Antonio Méndez y Sindo Garay. Entre las canciones que forman parte del proyecto figuran Palabras, La gloria eres tú, La tarde y Retorna. La propuesta combina la voz de Milanés, heredera de una importante tradición musical cubana y con una trayectoria propia como intérprete y compositora, con la experiencia de Colina, reconocido por sus colaboraciones con destacados músicos del jazz y la música latinoamericana.

Los conciertos en Madrid llegan después de las presentaciones del dúo en el Festival de Jazz de Zaragoza y el Festival de Jazz de Barcelona, como parte de una serie de actuaciones en escenarios europeos. El encuentro entre ambos músicos propone un diálogo entre las raíces de la canción cubana y el lenguaje del jazz, en un formato que privilegia la interpretación y los matices de cada composición. Las actuaciones están anunciadas para las 20:30 horas, con acceso y reservas desde las 20:00.