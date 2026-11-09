Haydée Milanés y Javier Colina presentan 'A mi manera' en el Festival de Jazz de Barcelona

El repertorio propone un recorrido por clásicos de Marta Valdés y José Antonio Méndez entre otros compositores.

Barcelona/La cantante cubana Haydée Milanés y el contrabajista español Javier Colina presentan A mi manera, un proyecto que revisita el bolero y la trova cubana desde la libertad expresiva del jazz. El concierto forma parte del Festival de Jazz de Barcelona, que celebra su 60 aniversario, y contará con la participación del pianista cubano Luis Guerra, también encargado de los coros.

El repertorio propone un recorrido por clásicos de Marta Valdés y José Antonio Méndez, como Palabras y La gloria eres tú, y por composiciones de Sindo Garay, entre ellas La tarde y Retorna. También incluye canciones de Pablo Milanés, padre de la intérprete, como De qué callada manera y Ya ves. La improvisación y el diálogo entre la voz, el contrabajo y el piano aportan nuevas sonoridades a estas obras fundamentales de la música cubana.

Haydée Milanés ha desarrollado una carrera que combina la canción de autor, el jazz y las tradiciones musicales latinoamericanas. Javier Colina, reconocido por su versatilidad y sus colaboraciones con figuras como Chucho Valdés, Jerry González y Tete Montoliu, aporta al proyecto su experiencia en la confluencia del jazz con las músicas populares.

Como parte de la programación, ambos artistas ofrecerán una clase magistral a la 1:00 pm, organizada por el Conservatori Liceu con el apoyo de la Fundación Ferrer de Música. La actividad cuesta 10 euros, pero es gratuita para quienes hayan adquirido una entrada al concierto, mediante reserva y aplicación del código promocional correspondiente.

Entradas a la venta en este enlace.