Pintura, fotografía, instalación, escultura y propuestas híbridas conviven en un montaje que apuesta por la pluralidad de discursos y por la coexistencia de miradas heterogéneas.

La Habana/La Galería Habana acoge desde finales de diciembre la muestra HB 2025: Arte Contemporáneo Cubano, una muestra colectiva que propone un recorrido por algunas de las poéticas, lenguajes y preocupaciones más visibles del arte cubano actual. Concebida como un panorama amplio y diverso, la exposición reúne a creadores de distintas generaciones y trayectorias, cuyas obras dialogan entre sí desde enfoques formales, conceptuales y materiales muy diversos.

HB 2025 se articula como un espacio de encuentro entre prácticas consolidadas y exploraciones más recientes, reflejando la vitalidad de una escena artística marcada por la experimentación, la revisión crítica de la realidad y el cruce constante entre lo personal y lo político. Pintura, fotografía, instalación, escultura y propuestas híbridas conviven en un montaje que apuesta por la pluralidad de discursos y por la coexistencia de miradas heterogéneas sobre el presente cubano.

La muestra cuenta con la participación de William Acosta, Enrique Báster, David Beltrán, Gabriel Cisneros, Roberto Diago, Humberto Díaz, Moisés Finalé, Adonis Flores, Alejandro Gómez Cangas, Vicente Hernández junto a Roberto Chile, Harold López, Lianet Martínez, Moník Molinet, René Peña, Douglas Pérez, Mabel Poblet, Wilfredo Prieto, Adislen Reyes, Santiago Rodríguez Olazábal, Glenda Salazar, Claudio Sotolongo, Roger Toledo, Rachel Valdés y Harold Vázquez. Este conjunto de nombres da cuenta de la amplitud generacional y estilística que define la exposición, así como del interés de la galería por reunir voces con fuerte presencia en el panorama nacional e internacional.

HB 2025 se presenta como una oportunidad para observar las tensiones, búsquedas y estrategias visuales que atraviesan el arte cubano contemporáneo, en un momento marcado por profundas transformaciones sociales, económicas y culturales. La muestra invita al espectador a recorrer un mapa plural de sensibilidades y enfoques, sin imponer una lectura única, sino propiciando el diálogo entre obras y públicos.

La exposición permanecerá abierta al público hasta febrero de 2026 y podrá visitarse de lunes a viernes, en el horario habitual de la Galería Habana, de 10:00 de la mañana a 4:00 de la tarde.