Barcelona/El Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA) está presentando la exposición de Coco Fusco He aprendido a nadar en seco, abierta al público hasta el 11 de enero de 2026. La muestra ocupa varias salas del edificio y propone un recorrido por más de tres décadas de creación de una de las artistas cubanoamericanas más influyentes del arte contemporáneo actual.

En este proyecto monográfico, Fusco despliega obras que abarcan video, fotografía, performance, instalación y texto, y que dialogan entre sí para abordar temas como el poder, la vigilancia, el control del cuerpo, la memoria histórica, la identidad, el autoritarismo y las narrativas coloniales. La exposición toma su título de un relato escrito por Virgilio Piñera, cuyo sentido paradójico —la imposibilidad de nadar en seco— resuena con la experiencia de migración, dislocación y silencio forzado que atraviesa buena parte del trabajo de la artista.

Coco Fusco nació en Nueva York en 1960, hija de padres cubanos, y se formó en literatura comparada y artes visuales antes de ganar reconocimiento internacional con obras performativas que cuestionan la mirada etnográfica occidental hacia el “otro”. Entre sus piezas más recordadas está Dos amerindios no descubiertos visitan al occidente (1992-1994), donde, junto al artista Guillermo Gómez-Peña, encarnaba a dos indígenas “recién encontrados” en vitrinas de museos para denunciar el exhibicionismo colonial y el racismo institucional. Desde entonces, su trabajo ha crecido hasta abarcar investigaciones sobre Cuba, América Latina y Estados Unidos; ha examinado los límites entre realidad y representación, y ha documentado tensiones políticas y culturales con una perspectiva crítica y poética a la vez.

En He aprendido a nadar en seco, el MACBA reúne obras recientes y también piezas tempranas que permiten comprender la trayectoria de Fusco. El recorrido destaca, entre otros aspectos, su interés por el cuerpo como espacio político, por la palabra como herramienta de resistencia y por el archivo como territorio de disputa. A través de videos, intervenciones sonoras, documentos y performances registradas, la artista vuelve sobre cuestiones como la vigilancia estatal, el trauma migratorio, la violencia institucional y la relación entre arte y poder.

Comisariada por Elvira Dyangani Ose, la muestra invita a considerar cómo la memoria cultural persiste pese a la represión o el exilio.