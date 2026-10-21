La historia y la cultura checas protagonizan un ciclo de conferencias en La Habana

Lugar: Sala de Cultura de la Embajada de la República Checa, avenida Kohly, entre calles 41 y 43, Nuevo Vedado, Plaza de la Revolución, La Habana. Fecha de inicio: 02-11-2026, 2:30 pm. Fecha de fin: 16-11-2026.

La Habana/La Embajada de la República Checa en La Habana organiza la segunda edición de su curso de Historia y Cultura Checa, una iniciativa que forma parte de las actividades del Mes de Europa en Cuba 2026 y busca acercar al público cubano al patrimonio histórico, artístico y cultural de ese país centroeuropeo.

Diseñado e impartido por la historiadora Kateřina Kračmarová, el programa presenta una estructura renovada de seis bloques temáticos dedicados a la literatura, la religión, la industria, el idioma checo y las relaciones históricas y culturales entre Cuba y la República Checa.

Las tres primeras sesiones estarán dedicadas al patrimonio checo reconocido por la Unesco. Entre los sitios inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial figuran el centro histórico de Praga, el de Český Krumlov, el paisaje cultural de Lednice-Valtice y la ciudad histórica de Kutná Hora, ejemplos de la riqueza arquitectónica y cultural del país.

El curso permitirá conocer también figuras fundamentales de la cultura checa, como el escritor Franz Kafka, nacido en Praga; el poeta Jaroslav Seifert, Premio Nobel de Literatura en 1984; y el novelista y dramaturgo Karel Čapek, uno de los autores más influyentes de la literatura checa del siglo XX.

La iniciativa pretende ampliar el conocimiento sobre una nación cuya historia está marcada por su posición en el corazón de Europa, la diversidad de sus tradiciones y las transformaciones políticas y culturales experimentadas a lo largo de los siglos.

Las primeras conferencias se celebrarán los lunes 2, 9 y 16 de noviembre. Los organizadores anuncian que el curso continuará con otros bloques temáticos, aunque todavía no se han precisado las fechas de las siguientes sesiones.

Inscripciones: Los interesados deberán reservar su participación con una semana de antelación a través de los teléfonos de la Embajada de la República Checa en La Habana: +5378833201 y +5378833467.