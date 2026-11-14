Carlos Celdrán dirige 'La historia del zoológico' en Miami

En la versión de Celdrán, Jerry habla español, mientras Peter responde en inglés o spanglish, un recurso que acentúa la distancia cultural.

Lugar: Westchester Cultural Arts Center, 7930 SW 40th Street, Miami, Florida 33155, Estados Unidos. Fecha de inicio: 14-11-2026, viernes y sábados a las 8:30 pm., domingos a las 5:00 pm. Fecha de fin: 15-11-2026, 5:00 pm.

Miami/La compañía Arca Images presenta La historia del zoológico, del dramaturgo estadounidense Edward Albee, en una nueva puesta en escena dirigida por el cubano Carlos Celdrán, Premio Nacional de Teatro de Cuba y fundador de Argos Teatro. El montaje, interpretado por Caleb Casas y Caleb Scott, propone una lectura bilingüe de este clásico del teatro contemporáneo, adaptada a las tensiones culturales y sociales del Miami actual.

Escrita en 1958, la obra narra el encuentro aparentemente casual entre dos desconocidos en un banco de Central Park. Peter, un ejecutivo de vida acomodada, ve interrumpida su tranquilidad por Jerry, un hombre solitario que busca desesperadamente establecer una conexión humana. La conversación deriva hacia un enfrentamiento que pone al descubierto las diferencias de clase, la incomunicación, la exclusión y la violencia latente en la sociedad.

En la versión de Celdrán, Jerry habla español, mientras Peter responde en inglés o spanglish, un recurso que acentúa la distancia cultural entre ambos personajes. El montaje cuenta con traducción simultánea al inglés.

La propuesta establece además un vínculo con la historia del teatro cubano. Vicente Revuelta interpretó a Jerry en una puesta de la obra estrenada en La Habana en 1964. Décadas después, Caleb Casas encarnó al propio Revuelta en Misterios y pequeñas piezas, de Celdrán, y ahora retoma aquel personaje de Albee.

La producción está a cargo de Alexa Kuve, con diseño escénico de Omar Batista, vestuario de Gema Valdés, iluminación de Ernesto Pinto y sonido de Haydn Díaz. Forma parte de la programación Away From Home del Miami-Dade County Auditorium.

Las entradas pueden adquirirse en este enlace, con descuentos para mayores de 65 años y estudiantes; pueden aplicarse cargos adicionales.