La Habana/La Casa Vitier García Marruz abrirá sus puertas este martes 23 de diciembre, a las 5:00 p.m., para la inauguración de la exposición Un hombre sincero, una retrospectiva de Julio Girona. La muestra plantea un recorrido artístico que rinde homenaje a uno de los creadores cubanos más singulares del siglo XX. El proyecto es fruto de varios meses de estudio, investigación y encuentros curatoriales que han permitido trazar un mapa amplio de la trayectoria de Girona, integrando obras de distintas etapas y formatos que revelan el carácter inquieto, sincero y experimental de su trabajo plástico.

El título de la muestra, tomado del verso martiano, funciona como punto de partida para aproximarse a un artista cuya obra viajó entre La Habana, Nueva York y Barcelona, y que incorporó elementos de la abstracción, el expresionismo y la figuración sin perder el gesto personalísimo que lo distingue. Pintor, grabador y narrador, Girona fue puente entre generaciones y escenarios culturales, y desarrolló un lenguaje visual reconocible por su humor, su lirismo y su mirada siempre crítica, especialmente hacia los procesos políticos y sociales que marcaron la historia de Cuba en el pasado siglo.

En esta retrospectiva, el público podrá apreciar piezas tempranas junto a otras más recientes, así como materiales documentales que revelan la densidad de su proceso creativo. El montaje busca acercar al visitante al universo poético del artista, desplegando una lectura que combina memoria, archivo, color y narrativa visual. La selección pone énfasis en el vínculo entre obra y contexto, y propone una interpretación viva y accesible del legado de Girona.

Como parte de la inauguración se realizará un recorrido especializado guiado por los niños del proyecto, una experiencia concebida para ofrecer una mirada fresca y directa al conjunto expositivo. Será una oportunidad singular para escuchar cómo leen ellos la obra de Girona, filtrada por su propia sensibilidad, su imaginario y sus hallazgos durante el proceso de estudio. Aunque la muestra permanecerá abierta durante todo el mes de enero, se recomienda no perderse este acompañamiento inicial, que solo estará disponible este martes.