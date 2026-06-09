Homenaje a Amelia del Castillo

Miami/El PEN de Escritores Cubanos en el Exilio invita a celebrar la vida y obra de Amelia del Castillo (Matanzas, Cuba), una polifacética poeta, narradora, ensayista y compositora. Aunque nació en Matanzas, desarrolló su vida y una sólida formación académica en La Habana —en centros como Las Ursulinas, la Universidad de La Habana y la Havana Business University—, la cual culminó más tarde en la St. Thomas University de Miami. Su legado combina una prolífica producción literaria con una incansable labor de difusión, impartiendo conferencias en universidades y participando activamente en congresos internacionales por toda América y España.

La autora destacó como una figura clave de este propio PEN de Escritores Cubanos en el Exilio, siendo una de sus miembros fundadoras y ocupando en distintas ocasiones los cargos de secretaria y tesorera. Asimismo, presidió el Círculo de Cultura Panamericano y fue fundadora del Grupo Artístico Literario Abril (GALA) entre 1978 y 1990, institución desde la cual impulsó prestigiosos premios internacionales de poesía y cuento, consolidándose como una gestora fundamental para la literatura hispanoamericana.