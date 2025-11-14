APOYO
‘Homenaje a José Veigas Zamora’

Lugar: Estudio René Francisco. Calle Nicolás Morales 37, Madrid 28019, España

Fecha de inicio: 20-11-2025, 7:00 p.m.

Fecha de fin: 20-11-2025, 9:00 p.m.

14ymedio

14 de noviembre 2025 - 06:03

Madrid/El Archivo CIFO-Veigas junto al Estudio René Francisco invitan a una tarde de homenaje al investigador, archivista y comisario cubano José Veigas Zamora, fallecido recientemente. El encuentro será una oportunidad para compartir anécdotas, reflexionar sobre su legado y brindar por la “memoria” de quien dedicó su vida al arte y su preservación.

José Veigas Zamora (1944-2025) fue un historiador del arte, crítico y archivero cubano, catalogado como “guardián de la memoria visual” de la Isla. Su mayor aporte fue el Archivo CIFO-Veigas, que reúne cientos de miles de documentos, registros fotográficos, catálogos y correspondencias y se considera un cimiento para la investigación del arte cubano contemporáneo. ￼ 

La labor discreta pero rigurosa de Veigas se configuró como base de generaciones de investigadores que abordan el arte cubano desde la documentación, el archivo y la historiografía crítica. ￼

El evento tendrá lugar el jueves 20 de noviembre a las 7:00 p.m. en Madrid y se espera la presencia de colegas, artistas e investigadores del ámbito cubano-ibérico. El acceso es libre; se invita a los asistentes a traer testimonios, recuerdos o publicaciones vinculadas al archivo para compartir en la sala del homenaje.

