Homenaje a la primera actriz cubana Verónica Lynn

La Habana/Lugar: Cine Chaplin, calle 23, entre 10 y 12, Vedado, La Habana

Fecha de inicio: 08-05-2026, 3:00 pm

Fecha de fin: 08-05-2026, 5:00 pm

Un homenaje a los 95 años de la primera actriz cubana Verónica Lynn, Premio Nacional de Teatro y de Televisión, tendrá lugar en el Cine Chaplin con la premier del documental Muchos domingos para Verónica. El audiovisual de 44 minutos fue dirigido por Pedro Maytín y cuenta con el guion de Norge Espinosa y Maytín.

“Desde los años 50 hasta hoy, Verónica Lynn ha iluminado escenarios y pantallas con su entrega y su arte”, destaca la nota de prensa del evento, que señala, además, que el documental pretende ser "un retrato vivo" de la artista. "Verónica como legado y como futuro, siempre dispuesta a encarnar un nuevo personaje".