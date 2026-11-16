La Feria del Libro de Miami rinde homenaje a la actriz cubana Teresa María Rojas

Nacida en La Habana, Rojas comenzó su formación artística en la Sala Prometeo, bajo la dirección de Francisco Morín.

Miami/La actriz, directora teatral, profesora y poeta cubana Teresa María Rojas será homenajeada en la Feria del Libro de Miami por su contribución al desarrollo del teatro hispano en Estados Unidos y su labor en la formación de varias generaciones de artistas. El encuentro reunirá al dramaturgo Nilo Cruz, ganador del Premio Pulitzer, junto a Rosie Inguanzo, Alina Interián, Orlando González Esteva, Marilyn Romero, Alexa Kuve y Larry Villanueva.

Nacida en La Habana, Rojas comenzó su formación artística en la Sala Prometeo, bajo la dirección de Francisco Morín. Salió de Cuba en 1960, vivió inicialmente en Venezuela y se estableció en Miami en 1963, donde desarrolló buena parte de su trayectoria profesional.

En 1972 fundó Teatro Prometeo en el Miami Dade College, un proyecto que se convirtió en referencia para la enseñanza de la actuación en español en Estados Unidos. Durante más de tres décadas dirigió la institución, que contribuyó a formar a centenares de actores y dramaturgos y a consolidar una escena teatral hispana en el sur de Florida.

Su carrera comprende la participación como actriz, directora o productora en más de 90 montajes teatrales. El Miami Dade College la distinguió con el título de Profesora Emérita, mientras que su archivo personal y profesional forma parte de la Cuban Heritage Collection de la Universidad de Miami.

A su trabajo escénico se suma una trayectoria poética que incluye los libros Señal en el agua (1968), La casa de agua (1977), Los días cercanos (2013) y Ecos de la brevedad (2020).

El homenaje tendrá lugar precisamente en el espacio que acogió durante años las actividades de Teatro Prometeo, lo que añade un significado especial al reconocimiento de una de las figuras esenciales de la cultura cubana del exilio.

La actividad se desarrollará en español y tendrá entrada gratuita.