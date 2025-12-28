La Habana/La Librería Fayad Jamís, en el corazón del Centro Histórico de La Habana, acoge desde el 22 de diciembre la exposición Huésped del mundo de la artista visual cubana Yanetsy Ariste, muestra que podrá visitarse hasta marzo de 2026 con acceso abierto al público interesado en las prácticas contemporáneas de las artes plásticas. ￼

La propuesta se compone de un conjunto de ilustraciones de pequeño formato resultado de un juego espontáneo entre la monotipia y el dibujo lineal, dos procedimientos que Ariste ha venido explorando con una estética que oscila entre la figuración y la abstracción. Cada pieza evoca criaturas liminales —seres que parecen animales, espectros o huellas de paisajes oníricos— y propone una lectura íntima del espacio pictórico, donde la presencia y la ausencia se entretejen en trazos esenciales. ￼

Huésped del mundo es la tercera exposición personal de Ariste, creadora que ha construido una trayectoria sólida tanto en el campo de la visualidad como en el de la escritura y la crítica de arte. Licenciada en Historia del Arte por la Universidad de La Habana y actualmente estudiante de Doctorado en Ciencias sobre Arte en la Universidad de las Artes (ISA), Ariste combina su formación académica con la práctica artística, lo que se refleja en una obra que dialoga con la memoria, el cuerpo y la percepción sensorial. ￼

Además de su labor plástica, Yanetsy Ariste ha cultivado la escritura creativa y la narración audiovisual. Es autora de varios libros, entre ellos el poemario Estaciones, galardonado con el Premio José Álvarez Baragaño 2017, y las obras de narrativa infantil El caballero y la novia retrato y Óleo sobre rosas, ambas premiadas con el Premio Chicuelo de cuento infantil en 2018 y 2024. ￼

La selección de obras de Ariste, con su lenguaje delicado y su universo simbólico, ofrece al público una experiencia contemplativa que favorece la reflexión tanto estética como personal. Las piezas que integran Huésped del mundo invitan a recorrer territorios donde los contornos se desdibujan y las formas parecen surgir del vacío. La artista ha señalado en otras ocasiones que este tipo de ejercicio visual nace de la espontaneidad y de la libertad de pensamiento frente al soporte, lo que posibilita una obra fluida, sensible y abierta a múltiples interpretaciones, según la mirada del espectador. ￼